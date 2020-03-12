شؤون فلسطينية

نادي الأسير و"أهالي الأسرى" يسلمان مذكرة للصليب الأحمر بشأن (كورونا) بسجون الاحتلال

نادي الأسير و"أهالي الأسرى" يسلمان مذكرة للصليب الأحمر بشأن (كورونا) بسجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
سلم أمجد النجار، مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل اليوم مذكرة خاصة إلى مديرة البعثة الفرعية للصليب الأحمر الدولي في الخليل، نتاليا أستيفانا حول اتخاذ التدابير الوقائية من فيروس (كورونا) للأسرى داخل سجون الاحتلال.

وكان اجتماع هام عقد في الصليب الأحمر، ضم السيدة دينا الجعبري، مديرة مكتب الصليب الأحمر في محافظة الخليل وسمير حسان، رئيس لجنة أهالي الأسرى.

وتضمنت المذكرة مطالبة الصليب الأحمر الدولي التدخل العاجل من أجل الضغط على إدارة السجون لاتخاذ التدابير الوقائية لحماية الأسرى والأسيرات من فيروس (كورونا) حيث في ظل تصاعد المعلومات حول عزل أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، للاشتباه بإصابة بعض السجانين بالفيروس، حيث أن إدارة السجون لم تقم بتوفير أي من مواد التعقيم أو التنظيف التي يمكن أن تُساهم في إجراءات الوقاية.

وحذر النجار من خطورة الاستهتار الذي تنفذه إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، خاصة أن السجون أماكن مغلقة ومكتظة، عدا عن أن بعض السجون لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية تحديداً القديمة منها، والتي ساهمت على مدار السنوات الماضية وفي الأوقات الطبيعية في التسبب بأمراض أدت إلى استشهاد العديد منهم.

وأبدت السيدة نتاليا اهتماما كبيرا ووعدت بنقل هذه الرسالة إلى المسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث أن جميع المعلومات التي نشرت حول وضع السجون كانت من مصادر إسرائيلية.

فيما عبر رئيس لجنة أهالي الأسرى عن قلق الأهالي وتخوفهم من وصول الفيروس إلى أقسام الأسرى في ظل عدم اتخاذ أي تدابير وقائية.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أكدت أنّ سلطات الاحتلال أبلغتهم رسميًا بإيقاف برنامج زيارات الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة للأسبوع المقبل.

وبحسب الصليب الأحمر، فإن "هذا القرار جاء بسبب انتشار فايروس كورونا"، في حين أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى أكثر من 100 بعد تشخيص حالات جديدة.

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