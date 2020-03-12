شؤون فلسطينية

تفاصيل المنخفض الجوي "تنين القرن" خلال الساعات المقبلة

تفاصيل المنخفض الجوي "تنين القرن" خلال الساعات المقبلة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (طقس فلسطين)، إن المنخفض الجوي "تنين القرن" لا يزال يسير ببطئ ويتمركز فوق مصر حاملاً معه الأجواء الماطرة والعاصفة مسببة خسائر كبيرة في البنية التحتية المصرية في طول البلاد وعرضها.

وأضاف الموقع: "من المتوقع أن يتحرك هذا المنخفض في الساعات القادمة نحو شمال الشرق ليبدأ تأثيره الفعلي على فلسطين وأجزائها الجنوبية بشكل أساسي ومن ثم ومع ساعات منتصف الليل على شكل امطار متفاوتة الغزارة ورياح قوية جداً تصل سرعتها في بعض الفترات الى بعض الفترات الى أكثر من 90 كم في الساعة و 100 كم في الساعة وفي بعض الفترات قد تتراوح سرعة الرياح في بعض المناطق بين 120-140 كم في الساعة".

وتابع الموقع: "من المتوقع أن تنتشر الأمطار في ساعات الفجر الباكر من يوم غد الجمعة الى مناطق شمال الضفة وفلسطين بشكل تدريجي وتكون الأمطار غزيرة في بعض الفترات مع رياح شديدة السرعة".

وأكمل: "من المتوقع ان تكون الفترة الممتدة بين منتصف الليلة وصباح يوم غد الجمعة الباكر ذروة الحالية الجوية الأولى المصاحبة لهذا المنخفض الجوي النادر والعميق جداً، ومن المتوقع ان تستقر الأجواء قليلاً صباح يوم الغد الجمعة وتضعف حدة الأمطار وسرعة الرياح تمهيدأ لدخول جبهة هوائية باردة وعاصفة وتتجدد الأمطار في معظم المناطق الفلسطينية من خليج العقبة جنوباً وحتى رأس الناقورة شمالاً وتستمر لدة 24 ساعة إضافية، مع تركزها في جنوب البلاد وأجزاء من وسطها".

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