الرئيس عباس يهاتف قائد جهاز الضابطة الجمركية ويثمن دور الجهاز بشأن (كورونا)





وقدم الشكر ايضاً على التكاملية والشراكة في العمل مع

الاخوة في الاجهزة الامنية والجهات الشريكة وايضا جهود التوعية التي تم تنفيذها لابناء شعبنا في كافة المحافظات داعيا إلى الاستمرار في ذلك خدمة للوطن والمواطن مباركا هذه الجهود الخيرة ودعى الى المزيد من العمل لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن .



وأكد البيان وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ان اللواء اياد بركات قدم الشكر للرئيس على اتصاله وعلى مشاعره الصادقة والتي تنبع من قلب الاب متمنيا له دوام الصحة والعافية.





وأكد استمراية الجهاز ببذل جميع طاقات الجهاز للحفاظ على السوق الوطني الفلسطيني نظيفا خاليا من البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وبضائع المستوطنات من خلال الاستمرارية بالعمل بتوجيهاته والبقاء على الجاهزية التامة دوما.



رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطةالجمركية أن الرئيس محمود عباس أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم اليوم، بقائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات عبر فيه عن الشكر لكل منتسبي جهاز الضابطة الجمركية على الجهود التي بذلت في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الازمة التي يمر بها شعبنا من خلال حماية السوق الفلسطيني والاقتصاد الوطني وخاصة خلال فترة الطوارئ التي يمر بها وطننا من تنفيذ للتعليمات الخاصة بحالة الطوارئ للحد من انتشار وباء كورونا.