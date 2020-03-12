اندلاع مواجهات قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، قرب الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية في الضفة الغربية.



وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني تجاه الشبان، كما لاحقوا الشبان والأطفال لاعتقالهم، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وتعرضت مركبة مستوطن لزجاجة حارقة قرب مفترق مستوطنة (يتسهار) شرق قلقيلية، ما أدى لاشتعال النيران في المركبة.