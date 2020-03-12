مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في العيساوية

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم الخميس، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها لبلدة العيساوية قرب مدينة القدس.



وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت فور اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، حيث سارع عشرات الشبان لإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة صوب الجيبات والدوريات الاحتلالية، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وذكر الشهود بأن جنود الاحتلال، أطلقوا القنابل الصوتية والغازية والرصاص الحي والمطاطي صوب الشبان، بعد أن أمطروا بالزجاجات الحارقة التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لهم.