نقابة المحامين تُصدر تحذيراً مهماً بشأن الحقوق العمالية داخل أراضي عام 48

أصدرت نقابة المحامين الفلسطينين مركز غزة، تعميماً بشأن الحقوق العمالية داخل أراضي عام 48، نشرته عبر (فيسبوك)، جاء فيه:





تردد في الآونة الأخيرة موضوع الحقوق العمالية للعمال الذين عملوا سابقا داخل الخط الأخضر وقيام بعض المحامين لهذا الأمر عبر تحصيل رسوم طلبات ثابتة تحت مسمى "الاستعلام" عن حقوق العامل الفلسطيني وإفهامه بإمكانية تحصيل حقوقه كعامل سابق داخل الخط الأخضر دون بيان نوع هذه الحقوق -ان وجدت-، علما بأنه تم التواصل مع الجهات ذات العلاقة وأفادت بأن الحقوق العمالية للعمال السابقين لا يمكن المطالبة فيها بالوقت الحالي مع عدم الإخلال بأي حقوق أخرى ثابتة.





وبناء عليه تحذر نقابة المحامين من أي طريقة أو تحت أي ذريعة يمكن أن يتخذها أي محام في هذا الصدد وتغرير المواطن الفلسطيني وأنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني المهني/ أو الجزائي الواجب لكل من يخالف هذا الأمر.





كما وتدعوا جميع المواطنين وكل من له علاقة بعدم التعاطي مع أي محام يدعي بإمكانه تحصيل الحقوق العمالية للعمال السابقين داخل الخط الأخضر دون بيان ماهيتها تحت أي شكل من الأشكال وتحت طائلة المسؤولية.



رام الله - دنيا الوطن