إرشادات مهمة للتعامل مع التساقط الكثيف للأمطار بمنخفض "تنين القرن"

نشرت بلدية غزة، اليوم الخميس، عدداً من الإرشادات المهمة للتعامل مع التساقط الكثيف لمياه الأمطار والمنخفضات الجوية، وهي كالتالي:





الحفاظ على النظافة وعدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لا تنجرف مع مياه الأمطار وتتسبب في إغلاق المصارف.





عدم فتح أغطية مناهل الصرف الصحي في الشوارع لمنع دخول مياه الأمطار إليها وطفحها لاسيما في المناطق المنخفضة.



عدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء والإنارة أثناء تساقط الأمطار خشية وجود أي تماس كهربائي ناجم عن تعدي البعض على الشبكات.



متابعة الأخبار والنشرات التي تنشرها البلدية تباعا حول جهودها لمواجهة المنخض الجوي وتلافي أي أضرار.



أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في أوقات اشتداد الرياح وعدم السير بجوار الأجسام القابلة للتطاير.



رام الله - دنيا الوطن