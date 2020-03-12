شؤون فلسطينية

الشيوخي: فيروس الإشاعة أخطر من فيروس (كورونا)

الشيوخي: فيروس الإشاعة أخطر من فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي اليوم في تصريحات صحفية: إن فيروس الإشاعة أخطر من فيروس (كورونا) لما تفعله الإشاعة من إرباك وفوضى وهدر للجهود وإضعاف لجبهتنا الداخلية، وإن المستفيد الوحيد من الإشاعات هو الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن مواجهة فيروس (كورونا) العالمي والعابر للقارات وللحدود والانتصار عليه يكون من خلال وحدة العمل والبرنامج وبالمواجهة الموحدة ومن خلال الحماية والوقاية والتعاون بين جميع الجهات الرسمية والأمنية والوطنية والأهلية والشعبية والأفراد والجماعات بالفهم الجدي المشترك للجميع وبالتناغم والتعاون والعمل المشترك والمتابعة المشتركة وبالأداء المسؤول المتناغم من الجميع.

وأكد الشيوخي على ضرورة أخذ المعلومات والأخبار الخاصة بالموضوع من مصادرها الحكومية الرسمية وعدم التعامل مع أي أخبار ومعلومات حول الموضوع من أي كان.

وقال: إن الإشاعة أخطر من (كورونا) وإن بث الأكاذيب والإشاعات عن مصابين وعن تفشي الفيروس في أي مكان من مناطقنا لا تكون صحيحة إلا إذا كانت صادرة من الحكومة والجهات الرسمية ذات الاختصاص، وإن لم تكن المعلومة صادرة عن الحكومة الفلسطينية، فإنها تكون مجرد إشاعة ويجب تشديد العقوبات القانونية بحق أصحاب الإشاعات ومصدريها .

وحذر الشيوخي من مخاطر الإشاعات والأكاذيب التي يتناولها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ثقافة التنظيف والتعقيم لدى الجمهور الفلسطيني قد تضاعفت نتيجة انتشار فيروس (كورونا) في معظم دول العالم وتضاعف اعتماد مبدء الوقاية خير من العلاج والنظافة من الايمان كثقافة صحية وصحيحة تقي من الاوبئة والامراض وتحمي من الفيروسات .

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