شؤون فلسطينية

اشتية يقدم واجب العزاء بالشهيد حمايل

اشتية يقدم واجب العزاء بالشهيد حمايل
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس الوزراء د. محمد اشتية، واجب العزاء لعائلة الشهيد محمد حمايل، اليوم الخميس في بلدة بيتا بمحافظة نابلس.

وقال رئيس الوزراء: "باسم سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة نتقدم لعائلة الشهيد بالعزاء مثلما نعزي أنفسنا، ونتمنى السلامة لجميع الجرحى، وسنبقى اوفياء للوطن، إلى أن يزول هذا الاحتلال ونقيم دولتنا المستقلة".

وأضاف اشتية: "سطرت بيتا درسا بعد درس، ونموذجا لكل بلدة في فلسطين بالتضحية والعطاء، وإذا كنا اليوم نواجه خطر فيروسات طبية فنحن نواجه منذ سنوات ما هو أعنف من هذه الفيروسات والجراثيم، وهو جراثيم الاستيطان التي تلوث كل بقعة من أرضنا، هذه الجرثومة نواجهها بصدورنا، وارتقى فيها شهيدنا محمد حمايل".

وأردف رئيس الوزراء: "هذا ليس أول شهيد ولا آخر شهيد، ما زال هناك احتلال واستيطان سنبقى في مواجهته وسنحمي أرضنا".

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