شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تنشر سلسلة إجراءاتها لمواجهة فيروس (كورونا)

الصحة بغزة تنشر سلسلة إجراءاتها لمواجهة فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الخميس، سلسلة الإجراءات التي اتخذتها في القطاع لمواجهة فيروس كورونا الجديد(كوفيد-19).

وحسب الوزارة، فإنه منذ الاعلان رسمياً عن اكتشاف مرض كورونا الجديد (كوفيد-19) في جمهورية الصين اتخذت وزارة الصحة جملة من الاجراءات الوقائية المتوافقة مع متطلبات المرحلة الاولى لتفشي الوباء والتي تسبق تسجيل حالات يشتبه باصابتها بالمرض على النحو التالي:

تشكيل لجنة حكومية متعددة القطاعات برئاسة وزارة الصحة لمواجهة الفيروس مكونة من الوزارات التالية (الداخلية-التعليم-الحكم المحلي-الاوقاف-المالية والاعلام الحكومي) 

تشكيل لجنة صحية مركزية لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة لاتخاذ التدابير والاجراءات والسياسات والبرتوكولات الصحية.

تشكيل فريق استشاري من الخبراء واساتذة الجامعات ومنظمة الصحة العالمية والانروا (لتقديم المشورة الفنية).

تشكيل لجان فرعية في كل مستشفى ومركز رعاية أولية.

وضع جهاز رصد حراري في مدخل صالة الوصول عبر معبر رفح للكشف عن الحالات المشتبه باصابتها بالفيروس.

تجهيز مركز للحجر الصحي في معبر رفح يحتوي على 52 غرفة بكامل التجهيزات الفندقية.

حجر جميع العائدين من الدول المصنفة بأنها موبوءة في مركز الحجر الصحي في معبر رفح.

تنفيذ اقرار التعهد الشخصي بالحجر المنزلي لكافة العائدين عبر معبر رفح من غير الدول الموبوءة لمدة 14 يوماً والتوعية باجراءات السلامة والوقاية للمحافظة على صحة المجتمع والافراد.

توفير فرق طبية ميدانية لمتابعة من تظهر عليهم تغيرات صحية من العائدين في مقر اقامتهم.

تدريب الطواقم الصحية للتعامل المهني مع المستضافين في مركز الحجر الصحي وكذلك التعامل مع أي حالات يشتبه باصابتها بالمرض وطرق النقل الآمن والتعقيم السليم.

تنفيذ سلسلة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية لفئات المجتمع المختلفة في المساجد والمدارس والجامعات والتجمعات والاحياء السكنية والاسواق التجارية وتوزيع 22 الف مطوية و 2000 يافطة ورقية توعوية.

اقامة مستشفى ميداني لعزل الحالات المشتبه باصابتها بالفيروس على معبر رفح يتسع ل 38 حالة وقابل للاتساع ومجهز باقسام مبيت وعناية مركزة ومختبر واشعة.

توفير المستلزمات الخاصة بالفحص المخبري للفيروس في المختبر المركزي بقطاع غزة.

تخصيص الرقم المجاني (103) على مدار الساعة للاستفسارات والاستشارات الطبية للجمهور والابلاغ عن اي تطورات صحية تطرأ على العائدين خلال فترة الحجر المنزلي.

تدفق المعلومات للجمهور حول رصد وتطورات المرض عالمياً والاجراءات الصحية لمواجهته محلياً والمتابعة المستمرة على مدار الساعة.

تكثيف اجراء الفحص المخبري لعدد من العائدين  وكانت جميعها سلبية وعليه نؤكد خلو قطاع غزة من المرض.

وضع الدلائل الارشادية والسياسات والاجراءات والبرتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات المصابة او المشتبه باصابتها.

تدريب الكوادر الصحية على السياسات والبرتوكولات.

تعزيز دور الزملاء الصحفيين في تقديم الرسالة الاعلامية المتوازنة للجهمور استناداً للمعلومات الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة والجهات المختصة.

التأكيد على كافة المواطنين بالتحلي بالمسؤولية الدينية والاخلاقية والوطنية باتباع التعليمات والارشادات ودعم الاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والالتزام بها لحماية المجتمع.

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