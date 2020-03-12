شؤون فلسطينية

شاهد: رئيس بلدية النصيرات ينشر كتاب إيقافه عن العمل ويوجه دعوة للجنة التحقيق

شاهد: رئيس بلدية النصيرات ينشر كتاب إيقافه عن العمل ويوجه دعوة للجنة التحقيق
رئيس بلدية النصيرات - يوسف أبو شكيان
رام الله - دنيا الوطن
نشر رئيس بلدية النصيرات، يوسف أبو شكيان، الكاتب الصادر من وزارة الحكم المحلي بقطاع غزة والقاضي بإقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في حريق النصيرات. 

وقال أبو شكيان، عبر (فيسبوك): "ندعو الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والعوض للمتضررين جراء الحادث الأليم الذي أصابنا جميعا، ومن موقع المسؤولية تلقيت قرار وزارة الحكم المحلي بايقافي عن العمل وتكليف النائب للقيام بأعمال البلدية لحين انتهاء التحقيقات من اللجنة المكلفة". 

وأضاف: "عليه ندعو لجنة التحقيق الإسراع في إظهار النتائج للجميع، وكذلك أدعو الأخوة في المجلس البلدي ادارة البلدية وادعو الأخوة الموظفين مضاعفة الجهود وتقديم الدعم اللازم لأهلنا في المخيم وخاصة في ظل التهديدات الصحية و الجوية التي تمر بها المنطقة".



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