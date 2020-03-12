الداخلية بغزة توجه دعوة للمواطنين بشأن "تنين القرن" وفيروس (كورونا)

وجه الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، دعوة للمواطنين في القطاع بشأن المنخفض الجوي الذي أطلق عليه "تنين القرن" وانتشار فيروس (كورونا) بالعالم.



وقال البزم، عبر (فيسبوك): "في ظل ما نحياه من انتشار لوباء "كورونا"، وعدم استقرار الأحوال الجوية؛ نتمنى على أهلنا وأبناء شعبنا أخذ التوجيهات والنصائح والإرشادات التي تصدر عن الجهات الرسمية على محمل الجد، وعدم التهاون إطلاقًا".



وأضاف البزم: "التوجيهات والإرشادات ليست عبثًا، إنما لتفادي كوارث وأخطار وخسائر، وإن كل تقصير وتهاون ندفع ثمنه غاليًا من الأرواح والممتلكات".



وتابع: "نحن بحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية باختصاصاتها كافة؛ من أجل زيادة الوعي لدى المواطنين، وتعزيز ثقافة "درهم وقاية خير من قنطار علاج"؛ فالمسؤولية جماعية دون استثناء، بدءًا من المواطن وصولًا إلى المؤسسات الرسمية والأهلية".



رام الله - دنيا الوطن