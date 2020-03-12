شؤون فلسطينية

مسؤول بـ "التربية" يتحدث عن العملية التعليمية للتوجيهي والمراحل الأخرى بظل حالة الطوارئ

مسؤول بـ "التربية" يتحدث عن العملية التعليمية للتوجيهي والمراحل الأخرى بظل حالة الطوارئ
طلبة يقومون بإجراءات وقائية بسبب كورونا
خاص دنيا الوطن- بهاء بركات
تحدث، مدير عام وحدة المتابعة الميدانية في وزارة التربية والتعليم، أيوب عليان، عن العملية التعليمية في ظل حالة الطوارئ، التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس، والتي شملت تعليق الدراسة لمدة شهر. 

وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": بعد الاجتماع الذي تم عقده في لجنة الطوارئ، والتي مدراء التربية والتعليم، جزء منها،  قمنا بحصر ما تم أخذه من الكتاب المقرر بالنسبة للثانوية العامة.

وأضاف عليان:  تبين لنا تقريبًا أن أكثر من 90 % من المادة المقررة للامتحان، تم قطعها بالنسبة للثانوية العامة، ولذلك نحن شعرنا بالارتياح من ناحية عقد امتحات الثانوية العامة.

وشدد مدير عام وحدة المتابعة الميدانية في وزارة التربية والتعليم، على أنه موازاة من ذلك، تم التعاقد مع ثلاث محطات فضائية، وهي قناة فلسطين، وقناتا "فضائية النجاح، وجامعة القدس المفتوحة"، وسيبدأ البث لطلبة الثانوية العامة قريباً من قبل خيرة المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين.

وأضاف: لنزع الخوف تم إلغاء امتحان التجريبي من قبل وزير التربية والتعليم، حتى لا يكون الطالب شارد الذهن، فيما تم التأكيد على موعد امتحان الثانوية العامة الصادر بجدول رسمي، وسيعقد الامتحدان في الثلاثين من أيار/ مايو، حال خروجنا من هذه الأزمة.

وفيما يتعلق بالعملية التعليمية بالنسبة للمراحل الأخرى، قال عليان: إن الظرف الحالي للمرة الأولى نواجهه، لم نعهد من قبل أن قررنا إغلاق المدارس، من قبلنا، وكون المدارس مغلقة هناك تفعيل للتعليم عن بعد. 

وشدد على أن وزارة التربية والتعليم، بنت خطة بأكثر من اتجاه، أهمها، اتجاه التلفزيونات والإذاعات المحلية، والهدف من هذه الخطة، فقط أن يبقى الطلبة متواصلين مع العملية التعليمية.

وأضاف مدير عام وحدة المتابعة الميدانية في وزارة التربية والتعليم: سنستفيد من هذه التجربة، ونقيّم الواقع الذي نعيشه، ونتعلم من هذه التجربة.

وقال: هذه الفترة، نستطيع أن نركز على التعليم عن بعد، لنرى الدور المنوط بالأهل، حيث إنهم يجب أن يتابعوا أوراق العمل والدروس، التي تُعطى لأبنائهم. 

 

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