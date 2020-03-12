شؤون فلسطينية

(تنين القرن).. تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين حتى الأحد المقبل

(تنين القرن).. تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين حتى الأحد المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الأرصاد الجوية، الراصد الجوي، يوسف أبو أسعد: إن شبه الجزيرة العربية، تعد أكثر المناطق التي تحتضن العواصف الرملية، على صعيد العالم العربي، وتختلف أشكالها باختلاف أسبابها وأشكالها.

وأضاف أبو أسعد، وفق وكالة (وفا): "عدم استقرار الأجواء في منطقة الصحراء الكبرى، تسبب بمنخفض خماسيني ورياح قوية، حملت معها أطناناً من الغبار في طبقات الجو العليا، مساء اليوم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة مؤخراً، والتي أدت إلى انخفاض الضغط الجوي، وارتفاع الهواء إلى الأعلى حاملاً معه الغبار وخاصة جزيئات الرمل الصغيرة، ليحصل تعادل للصغط الجوي حينها".

ويتابع: "بعد ذلك ارتفع الهواء إلى طبقات الجو العليا، واختلط مع  الهواء البارد في طبقات الجو العليا، فتشكلت حالة عدم استقرار جوي، مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، الأمر الذي أدى إلى حدوث العاصفة الرملية، المتكونة اساسا من حالة عدم الاستقرار".

وأكمل: "تَشكّلَ المنخض الجوي في طبقات الجو العليا، وسقطت أمطار غزيرة على مناطق جمهورية مصر العربية، ثم تحرك باتجاه فلسطين، وفي منتصف الليل، سيبدأ تاثيره القوي على مناطقنا من ناحية الأمطار وشدة سرعة الرياح، التي ستكون غزيرة، وقد تصل سرعة الرياح في بعض الهبات إلى 100كم/ساعة، فيما ستنخفض درجة الحرارة لنحو (11 درجة مئوية)".

واستطرد: "هذه التقلبات الجوية، تبعتها كتلة هوائية باردة، ستستمر حتى ظهيرة الأحد، وتصنف أنها الأكثر شدة من ناحية هبوب الرياح، فيما أن كميات الأمطار الهاطلة، ستكون طبيعية مقارنة بالمنخفضات الجوية السابقة".

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