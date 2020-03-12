مصرع طفلة إثر سقوط خزان مياه عليها وسط قطاع غزة





وحسب الأرصاد الجوية فإن سبب تسميته بهذا الاسم، يعود إلى شكل المنخفض المتوقع على الخرائط الذي يشبه نوعا ما شكل التنين.









رام الله - دنيا الوطنلقيت طفلة مساء اليوم الخميس، مصرعها، إثر سقوط خزان مياه على بيت عائلتها، وسط قطاع غزة.ووفق مصادر محلية فإن الطفلة دعاء أبو شمالة تبلغ من العمر (10 سنوات) حيث توفيت، فيما أصيب طفلان آخران بجراح متوسطة، إثر سقوط خزان مياه في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.ويضرب فلسطين حالياً وتحديداً يومي الخميس والجمعة، منخفض جوي، أطلق عليه اسم "التنين".