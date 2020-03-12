فيروس (كورونا) يصيب علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني



وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف قال: إن بلده طلب من صندوق النقد الدولي تمويلاً طارئاً لمكافحة تفشي فيروس (كورونا) الذي تضررت منه إيران بشدة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء اليوم الخميس، بأن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، للشؤون الدولية أصيب بفيروس (كورونا) المستجد.في السياق، أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، بتسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و 75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10075 والوفيات إلى 429.في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بالفيروس، بلغ 3276 حالة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).