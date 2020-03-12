شاهد: اشتية يُعلّق على عاصفة (تنين القرن) التي تضرب فلسطين

علق رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، على وصول عاصفة (تنين القرن) للأراضي الفلسطينية، والتي يصاحبها أجواء ماطرة وعاصفة.

وقال اشتية، عبر (فيسبوك): "تتعرض البلاد ابتداء من الليلة، لمنخفض جوي ماطر وعاصف، حذّر منه جهازا الشرطة والدفاع المدني، وطالبا أبناء شعبنا لا سيما في قطاع غزة والمدن القريبة من الساحل، بالتعامل بجدية معه، واتباع إرشادات السلامة العامة".وأضاف اشتية: "دائرة الأرصاد الجوية، قالت: إن الرياح ستصل سرعتها في وقت ذروتها إلى 100كم/ ساعة، وسيتشكل الضباب من مساء الخميس، حتى صباح الأحد".وتابع: "أتمنى لكم ولعائلاتكم السلامة، وأنصح بعدم مغادرة البيوت، خلال اشتداد المنخفض، والاتصال على رقم الطوارئ ١٠٢ للإبلاغ عن اية مخاطر او حوادث".