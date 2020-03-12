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حالة وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في مصر وتسجيل 13 إصابة جديدة

حالة وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في مصر وتسجيل 13 إصابة جديدة
فايروس كورونا - مصر
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن وزارة الصحة المصرية، تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 13 إصابة إضافية.

وكانت مصر، أعلنت قبل عدة أيام عن وفاة أول حالة بسبب فيروس (كورونا)، وهي لشخص ألماني الجنسية.

من جهة أخرى، أغلقت وزارة التربية والتعليم في مصر، مدرسة سيتي الدولية بالزمالك في القاهرة، وفرضت "عزلاً ذاتياً" على طلابها والمعلمين والإدارة المدرسية، لمدة 14 يوماً بسبب فيروس (كورونا)، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأوضحت الوزارة، أنه تم غلق المدرسة كإجراء وقائي، نظراً لوجود اختلاط بين أحد أولياء الأمور مع أحد المصابين الأجانب بفيروس (كورونا).

وتتابع وزارتا الصحة والتعليم في مصر، الموقف في كل مدارس الجمهورية، على مدار الساعة، وتطمئن أولياء الأمور، أن هذه الإجراءات وقائية، ولا تدعو لأي قلق، كما تهيب بأولياء الأمور، لعدم الاعتداد بأي معلومات ليست صادرة رسميًا عن الوزارتين.

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