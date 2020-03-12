دولي

نتنياهو: (كورونا) حدث عالمي لم يسبق له مثيل وخصصنا أموالاً طائلة لمواجهته

نتنياهو: (كورونا) حدث عالمي لم يسبق له مثيل وخصصنا أموالاً طائلة لمواجهته
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته اتخذت قرارات، وستستثمر موارد هائلة للتعامل مع انتشار فيروس (كورونا)، مضيفاً: "المفتاح لمنع العدوى، هو الحفاظ على النظافة الشخصية، والحفاظ على المسافة بين الأشخاص".

وأضاف نتنياهو، وفق القناة الإسرائيلية الـ 13: "نحن في خضم حدث عالمي لم يسبق له مثيل في جميع سنوات البلاد، معدل الإصابة يرتفع بسرعة كبيرة، لا لقاح للفيروس بعد، من المتوقع أن ينتشر الفيروس إلى جميع دول العالم، وهذا وباء لم نكن نعرفه".

وتابع نتنياهو: "نخصص أموال طائلة لمواجهة الفيروس، ونحاول تطوير لقاح للفيروس، ومنظمة الصحة أكّدت أن اسرائيل تقوم بخطوات شديدة جدًا لمواجهة الفيروس".

وأكمل: "سننتصر على الفيروس، نطالبكم بعدم السلام باليد، استعملوا الورق، والمحارم، استخدمو الكمامات، ابتعدو عن الناس والتجمعات قدر الإمكان، كما ترون، أنا وحيد الآن على المسرح، ولن أقف بجانب الوزراء، والمسافة بيننا أكبر من متر واحد.

واستكمل: "الفيروس يشبه الكرة، التي تنتقل إلى الشخص الثاني، ابتعدوا عن أي شخص أقل شيء مترين ولا سلام بالأيدي، والخطوة الأهم، هي أننا سنُغلق جميع المدارس والجامعات والكليات في إسرائيل".

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