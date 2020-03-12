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شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصالات هاتفية للرئيس عباس بأحمد حلس وقادة الأجهزة الأمنية بشأن (كورونا)

تفاصيل اتصالات هاتفية للرئيس عباس بأحمد حلس وقادة الأجهزة الأمنية بشأن (كورونا)
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، حيث اطمأن الرئيس عباس على أهالي قطاع غزة، وفق وكالة (وفا).

وفي السياق، أشاد الرئيس عباس، بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في ظل أزمة فيروس (كورونا) التي يمر بها شعبنا، وبالدور التكاملي المميز، الذي تقوم به جنباً إلى جنب مع بقية مؤسسات الدولة.

جاء ذلك، خلال اتصالات هاتفية، أجراها الرئيس، مساء اليوم الخميس، مع رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، وقائد قوات الأمن الوطني، اللواء نضال أبو دخان، ورئيس جهاز الأمن الوقائي، اللواء زياد هب الريح، وقائد الحرس الرئاسي، اللواء منير الزعبي، ومدير عام الشرطة، اللواء حازم عطا الله، ومدير جهاز الدفاع المدني، اللواء يوسف نصار، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، اللواء زكريا مصلح.

ووجه الرئيس، قادة الأجهزة الأمنية، للاستمرار بالدور الذي تقوم به، وتسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والمادية؛ لخدمة أبناء شعبنا في مواجهة فيروس (كورونا).

وقال الرئيس عباس، إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية ليس بالغريب عليها، فهي كانت دائماً الدرع الحامي للوطن والمواطن، والتي نعتز بها، ونفخر بدورها.

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