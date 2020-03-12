عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في إيطاليا يتجاوز 1000

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا تجاوز الـ 1000، فيما ارتفعت الإصابات إلى 15113 حالة.



وقالت السلطات: إنها سجلت 189 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث بلغ عدد الوفيات في إيطاليا 1016، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضافت: أن عدد المصابين، ارتفع بشكل كبير وملحوظ، حيث بلغ اليوم الخميس 15113 مصاباً، بعد أن كانت عند مستوى 12462 مساء الأربعاء.



إلى ذلك، أغلقت إيطاليا أبوابها للسياح، بعد قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بتمديد إجراءات الحجر الصحي إلى جميع أنحاء البلاد.