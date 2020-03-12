شاهد: فلسطيني مصاب بـ (كورونا) يُوجه رسالة لأصدقائه عبر (فيسبوك)

رام الله - دنيا الوطنبعث المصاب بفيروس (كورونا)، المتواجد في المركز الوطني للتأهيل في بيت لحم، نيقولا قواس، رسالة طمأنة لكافة المصابين بفيروس (كورونا)، وكافة أبناء شعبنا بشكل عام، وأن وضعه الصحي جيد.وقال قواس في منشور له عبر صفحته على (فيسبوك): "أنا وبفضل الله، وجهود الكادر الطبي في المركز، وبدعائكم وصلواتكم، أتجاوب وأستجيب للعلاجات، وطمأنني الكادر الطبي بالتماثل للشفاء البطيء، لكن الإيجابي والحمد لله، مهما حدثت من انتكاسات صحية لي أو لأي من المصابين، وإنني على ثقة بأن الكادر الطبي، قادر على مساعدتنا للوصول إلى بر الأمان".وأضاف: "كنت من أشد النُقّاد والمنتقدين للنظام الصحي في فلسطين، لكنني هذه المرة، أشهد بتفانيهم وحرصهم وتميزهم"، موجهاً رسالة للمصابين والجميع: "كونوا على ثقة، خصوصاً المصابين، لا تكابروا ولا تخافوا إن احتجتم لمساعدة طبية لا تترددوا عن الإبلاغ والمجيء إلى المركز".وتابع قواس: "بيت لحم منكوبة والوباء ليس سهلاً، ومن غير المسموح الاستهانة به، لا داعي للفزع أو الخوف أو الرعب لكن هناك داعٍ للقلق، الذي يجب أن يتحول لحذر، وأنا أحزن كما تحزنون وأتألم لرؤية بيت لحم، كما هي اليوم، لكن كلي ثقة وإيمان بأن الله سيعيدنا إلى حال أفضل مما كنا عليه".وتابع: "لن يقفل باب كنيستنا ولا مسجدنا، فنحن ذاهبون لنصلي، اليوم نصلي لانتهاء الأزمة وللشفاء ولإزالة المعاناة، وغداً سنذهب لنصلي شكراً وتسبيحاً وتمجيداً لله في الكنائس والمساجد، كونوا على ثقة بحتمية الانتصار؛ لأننا شعب لم يركع، وشعب بهذا الوعي، وهذه الأخلاق وهذه المحبة والحرص والإيثار والتضحية، حتما سينتصر".وقال قواس: "الاشاعات المغرضة لم ولن تنال منا، وعزيمتنا عالية، أصدقائي في كل مكان، عائد إليكم بابتسامتي وبشائر النصر القريب والعود أحمد، وبيت لحم ستنتصر".