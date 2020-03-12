خوفاً من (كورونا).. رئيس الوزراء الكندي يحجر على نفسه وزوجته

قرر رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، وزوجته، وضع نفسيهما بالحجر، بعد أن ظهرت على الزوجة أعراض الحمى، وفق ما أفاد بيان رسمي عن الحكومة الكندية.



وورد في البيان، أن ترودو لم تظهر عليه أي أعراض إلى الآن، وسوف يعمل من البيت حتى تظهر نتائج تحليل زوجته، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



كما ألغى ترودو اجتماعاته المقررة يومي الخميس والجمعة مع رؤساء المقاطعات.





وحسب آخر إحصائيات، فإن هناك 59 مصاباً بفيروس (كورونا) فس كندا، فيما تماثل خمسة منهم بالشفاء.

رام الله - دنيا الوطن