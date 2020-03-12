توريد آليات ثقيلة للمجلس الأعلى لإدارة النفايات الصلبة "الخليل بيت لحم" لمواجهة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنبدعم من صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية، وبتمويل من بنك التنمية الالماني KFW، قام المجلس الأعلى لإدارة النفايات الصلبة الخليل بيت لحم، باستلام معدات ثقيلة بقيمة مليون ونص يورو، وذلك بهدف رش المعقمات في بلديات محافظة بيت لحم لمواجهة فيروس كورونا.وحضر الاستلام المشرف الفني في الصندوق اشرف قريع وطاقم من مجلس الخدمات بيت لحم، حيث تم تسليم شاحنة صهريج مع ضاغطات، وذلك ضمن برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية LGSIP المرحلة الأولى.وأوضح قريع بأن الصندوق قام بالتسريع بتسليم جزء من المعدات في ظل الازمة المرتبطة في فيروس كورونا، على أن يتم تسليم بقية المعدات خلال الاسبوع القادم، موضحا بأن بلديات بيت لحم بأمس الحاجة لمثل هذه الآليات، شاكرا بنك التنمية الالماني على هذا الدعم.