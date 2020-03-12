هل وصل فيروس (كورونا) إلى مدينة نابلس؟

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رام الله - دنيا الوطن

قالت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة: إن نابلس خالية من مصابي فيروس (كورونا)، ولكن يوجد العشرات في العزل المنزلي.



وأشارت الأتيرة، وفق وكالة (وفا) الرسمية، إلى أن الحالات الموجودة في العزل، خالطت مصابين بفيروس (كورونا) أو مشتبه بهم، فتم تحويلهم إلى العزل المنزلي، خصوصاً ممن يتواجدون في المناطق القريبة من المستوطنات، التي أعلن فيها عنه وجود مصابين بالفيروس.



ودعت كافة المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية، والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة من المحافظة، ووزارة الصحة.



وأكدت الأتيرة، ضرورة عدم التواجد في التجمعات، وعدم مخالطة أي أشخاص ثبت تواجد الفيروس في مناطقهم التي يعيشون فيها.