"دنيا الوطن" ترصد الوضع الصحي للمصاب الوحيد بـ (كورونا) في طولكرم





وقال عبدو وهو من بلدة "إرتاح" قضاء طولكرم: إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مسؤوله في العمل يوم السبت، "حيث أن فادي يعمل في أراضي عام 48، بأنه مصاب بفيروس (كورونا)، و"حرصاً مني على صحته وصحة كل من يحيط بي، وعلى الرغم من عدم ظهور أي عارض من عوارض الفيروس، تواصلت مع الصحة وشرحت لهم الواقعة".





وأضاف: "بالفعل توجه طاقم من الصحة إلى منزلي، وعمل الفحص اللازم للفيروس، وكان ذلك يوم الأحد، ويوم الاثنين عرفنا نتيجة الفحص من خلال مواقع التواصل، قبل أن يتم تبليغي بالنتيجة بشكل رسمي، وهو الأمر الذي أزعجني وعائلتي جداً".



وبيّن عبدو أنه رغم أنه حامل للفيروس، إلا أن معنوياته عالية، و"الأمر الذي ساعده على رفع معنوياتي، هو وقوف عائلتي بجانبي، وكذلك موقف أهل ضاحية "إرتاح" المشرف".



وذكر عبدو، أنه ومنذ خمسة أيام، تم الحجر عليّ صحياً في جمعية الهلال الأحمر في طولكرم، والجمعية مغلقة من أول الشهر الجاري، وبيئة المكان لم تكن مناسبة أبداً للحجر الصحي لدرجة أنني أنا من قمت بتنظيف غرفتي.





وتابع المصاب بـ (كورونا): بالأمس قمت والطبيب المرافق بتنظيف القسم، حتى تكون البيئة قابلة للحجر، فأنا لم أقم بالاستحمام منذ خمسة أيام، مع العلم أن النظافة مهمة جداً لتقوية المناعة، ومواجهة الفيروس.





وأضاف عبدو: "أنه ومنذ خمسة أيام، اليوم أول مرة يتواصل معه أحد من محافظة طولكرم، وهو المحافظ عصام أبو بكر من خلال اتصال هاتفي، على الرغم من ذلك فأنا لا ينقصني أي شيء من المستلزمات أو الأغراض الشخصية، وذلك يعود إلى جهود الأمن الوطني، الذي لم يقصر في تلبية كل متطلباتي الشخصية.





وعبر عبدو عن سعادته، أنه أخيراً اليوم وعقب خمسة أيام في بيئة حجر غير مناسبة "يستطيع أن يستحم وأن يرتاح، بعد أن تم نقله إلى قسم جديد مجهز بشكل أفضل وبيئة صحية مناسبة للحجز الصحي، ولكن بنفس الوقت مازلت أطالب بتوفير كادر طبي متخصص، يشرف على حالتي الصحية".

خاص دنيا الوطن-بهاء بركاترصدت "دنيا الوطن" اليوم الخميس، تطورات الحالة الصحية للمصاب الوحيد بفيروس (كورونا) في مدينة طولكرم، فادي عبدو.وأجرت "دنيا الوطن" حواراً مع عبدو، داخل منطقة الحجر الصحي، في جمعية الهلال الأحمر، بمحافظة طولكرم؛ لرصد وضعه.