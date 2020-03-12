البرازيل تُعلن إصابة وزير اجتمع مع ترامب بفيروس (كورونا) والرئيس الأمريكي يُعلّق

دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال مكتب الاتصالات التابع للرئاسة في البرازيل، الخميس: إن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن، مصاب بفيروس (كورونا) بعد أن أكد تحليل ثان إصابته.



ورافق واجنجارتن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ونشر صورة على موقع (إنستجرام) يظهر فيها واقفاً إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق وكالة (رويترز).



وقالت البرازيل، في البيان، إنها أبلغت السلطات الأمريكية بالفعل بإصابة الوزير.



وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، إنه ليس قلقا من التعرض لفيروس (كورونا) بعد أن تناول العشاء الأسبوع الماضي مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي أثبتت الفحوص إصابة مساعده الإعلامي بالفيروس.



وأقيم العشاء في منتجع مارالاجو، الذي يملكه ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، يوم السبت الماضي، حيث أثبتت الفحوص أن مدير اتصالات الرئيس البرازيلي فابيو واجنجارتن، الذي التقى مع ترامب في مارالاجو، مصاب بالفيروس، حسبما أفاد مكتبه في بيان.