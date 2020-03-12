الهيئة المستقلة تدعو محامي الموقوفين غير الخطرين لتقديم طلبات كفالة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: إنه ضمن الجهود الوطنية لمواجهة ومنع انتشار فيروس (كورونا)، وبالتنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة، تنصح أقارب ومحامي الموقوفين على قضايا وجنح بسيطة وغير خطرة، تقديم طلبات إخلاء سبيل بالكفالة لدى المحاكم المختصة، وأيضاً طلبات استشكال تنفيذ للموقوفين على حبس مدني.



وأضافت الهيئة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس: "يأتي ذلك في إطار تعزيز إجراءات الوقاية من الفيروس، من خلال تخفيض الاكتظاظ في بعض مراكز التوقيف والنظارات التي تشهد ازدحاماً كبيراً، خاصة الموقوفين في (مركز إصلاح تأهيل طولكرم، مركز إصلاح وتأهيل الظاهرية، ونظارات شرطة جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، ضواحي القدس، أريحا، القلعة في الخليل، يطا)".



وتابعت: "تأمل الهيئة من الجهات المختصة التعاطي بإيجابية مع طلبات إخلاء السبيل واستشكالات التنفيذ، وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع، حفاظاً على السلامة والصحة العامة".