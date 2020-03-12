عاجل

  • العمل الحكومي بغزة: ندعو للامتناع عن إقامة التجمعات الكبيرة

  • العمل الحكومي بغزة: يجب التزام المواطنين العائدين لقطاع غزة بتنفيذ اجراءات الحجر والمخالف سيحاسب

  • العمل الحكومي بغزة: استمرار تكثيف وتوسيع عمليات فحص كل من يُشتبه في إصابته بالفايروس

  • العمل الحكومي بغزة: تمديد قرار إغلاق كافة المؤسسات التعليمية حتى نهاية شهر مارس الحالي

  • العمل الحكومي بغزة: يخضع كافة الوافدين عبر المعابر للحجر الإلزامي

  • الحية: حماس طالبت الجهات الحكومية في غزة بإغلاق المدارس حتى نهاية الشهر الجاري

  • العمل الحكومي بغزة: يمنع سفر الأفراد عبر المعابر حتى إشعار آخر إلا للحالات الضرورية

  • الحية: أوصينا بوقف رئيس بلدية النصيرات ومسؤول الدفاع المدني بالوسطى حتى استكمال التحقيقات

شؤون فلسطينية

لمواجهة كورونا.. العمل الحكومي بغزة تمنع سفر المواطنين وتُخضع العائدين للحجر الإلزامي وتُعلق التعليم

لمواجهة كورونا.. العمل الحكومي بغزة تمنع سفر المواطنين وتُخضع العائدين للحجر الإلزامي وتُعلق التعليم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، بياناً صحفياً بشأن إجراءات متعلقة بمواجهة فيروس (كورونا)، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه: 

تتابع لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة باهتمام كبير المستجدات والإجراءات المتعلقة بفايروس كورونا، وفي هذا السياق تثمن اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم وزارة الصحة وكافة المؤسسات الأخرى من أجل حماية المواطنين من الإصابة بهذا الفايروس، كذلك تهيب اللجنة بضرورة تحلي المواطنين الكرام بالمسؤولية والالتزام، وعطفاً على توصيات الجهات الحكومية المختصة، فقد تقرر ما يلي:

1. منع سفر الأفراد عبر المعابر حتى إشعار آخر إلا للحالات الضرورية القصوى للحد من انتقال العدوى.

2. يخضع كافة الوافدين عبر المعابر للحجر الإلزامي.

3. تمديد قرار إغلاق كافة المؤسسات التعليمية حتى نهاية شهر مارس الحالي، على أن يتم التقييم بشكل أسبوعي.

4. استمرار تكثيف وتوسيع عمليات فحص كل من يُشتبه في إصابته بالفايروس.

5. التأكيد على التزام المواطنين العائدين لقطاع غزة قبل نفاذ هذه القرارات بتنفيذ اجراءات الحجر، وكل من يخالف التعهد سيخضع للمساءلة القانونية.

6. ندعو المواطنين للامتناع عن إقامة التجمعات الكبيرة، وذلك حفاظاً على صحتهم وأرواحهم.

7. التأكيد على الاهتمام الكامل بالإجراءات الوقائية وفقاً لما تنشره وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من تعليمات وتوجيهات.

8. توخي الحذر في تناقل الأخبار، وعدم نشر أي أخبار متعلقة بفايروس كورونا ما لم تكن صادرة عن وزارة الصحة، ونؤكد بأن كل من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

- يبدأ العمل بهذه الإجراءات من صباح يوم غدٍ الجمعة 13/03/2020م

أخبار ذات صلة

الكشف عن توصيات ومطالبات قيادة حماس بشأن فيروس (كورونا) وحريق النصيرات

الكشف عن توصيات ومطالبات قيادة حماس بشأن فيروس (كورونا) وحريق النصيرات

شاهد: &#34;تنين القرن&#34; يتسبب بسقوط سقف منزل جنوب قطاع غزة

شاهد: "تنين القرن" يتسبب بسقوط سقف منزل جنوب قطاع غزة

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُصدر بياناً مهماً بشأن فيروس (كورونا)

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تُصدر بياناً مهماً بشأن فيروس (كورونا)

فروانة: اتصال الأسير بأهله بات ضرورة ملحة

فروانة: اتصال الأسير بأهله بات ضرورة ملحة

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تدعو لمراعاة سلامة الطلبة عند اتخاذ قرار بشأن العملية التعليمية

"المنظمات الأهلية" تدعو لمراعاة سلامة الطلبة عند اتخاذ قرار بشأن العملية التعليمية

مجدلاني يبحث مع &#34;وافا&#34; وقطر الخيرية و&#34;الأعمال الإماراتية&#34; التدخلات العاجلة بالقطاعات الاجتماعية

مجدلاني يبحث مع "وافا" وقطر الخيرية و"الأعمال الإماراتية" التدخلات العاجلة بالقطاعات الاجتماعية

سلطات الاحتلال تقرر إلغاء زيارات الأسرى رسمياً بسبب (كورونا)

سلطات الاحتلال تقرر إلغاء زيارات الأسرى رسمياً بسبب (كورونا)

&#34;الاقتصاد&#34; تصدر تنويهاً &#34;مهماً&#34; بشأن معاملات الاستيراد بظل حالة الطوارئ

"الاقتصاد" تصدر تنويهاً "مهماً" بشأن معاملات الاستيراد بظل حالة الطوارئ

التعليقات

الدنيا حكايات

جزمة بني بأبيض

جزمة بني بأبيض

شؤون فلسطينية

فروانة: اتصال الأسير بأهله بات ضرورة ملحة

فروانة: اتصال الأسير بأهله بات ضرورة ملحة

سلطات الاحتلال تقرر إلغاء زيارات الأسرى رسمياً بسبب (كورونا)

سلطات الاحتلال تقرر إلغاء زيارات الأسرى رسمياً بسبب (كورونا)

حماس: محاولات إسرائيل وأمريكا لن تفلح في تغيير هوية القدس

حماس: محاولات إسرائيل وأمريكا لن تفلح في تغيير هوية القدس

داخلية غزة تصدر تنويهًا حول عمل معبر رفح

داخلية غزة تصدر تنويهًا حول عمل معبر رفح

اشتية: نتعامل مع أزمة &#34;كورونا&#34; كقضية وطنية يشارك الجميع فيها

اشتية: نتعامل مع أزمة "كورونا" كقضية وطنية يشارك الجميع فيها

ليلى غنام: مجلس طوارئ المحافظة المنعقد لمواجهة (كورونا) جاهز للتعامل مع المنخفض

ليلى غنام: مجلس طوارئ المحافظة المنعقد لمواجهة (كورونا) جاهز للتعامل مع المنخفض

قوات القمع تقتحم أربعة أقسام في سجن (عوفر) بينها قسم الأسرى الأشبال

قوات القمع تقتحم أربعة أقسام في سجن (عوفر) بينها قسم الأسرى الأشبال

شاهد: مستشفى ميداني بـ (معبر رفح) لمواجهة (كورونا)

شاهد: مستشفى ميداني بـ (معبر رفح) لمواجهة (كورونا)

منوعات

شاهد: لجين عضاضة في أول ظهور بعد شفائها من فيروس كورونا

شاهد: لجين عضاضة في أول ظهور بعد شفائها من فيروس كورونا

شاهد: مسلسل &#34;العودة&#34; يربك السعوديين.. ما علاقة المدارس وكورونا؟

شاهد: مسلسل "العودة" يربك السعوديين.. ما علاقة المدارس وكورونا؟

صور: سلاف فواخرجي تفاجئ الجمهور بشكلها الجديد

صور: سلاف فواخرجي تفاجئ الجمهور بشكلها الجديد

متابعين نوال الزغبي يحرجونها: &#34;لو تزوجتي وائل كفوري شو راح ياكل&#34;

متابعين نوال الزغبي يحرجونها: "لو تزوجتي وائل كفوري شو راح ياكل"

شاهد: الفنانون وكورونا.. مغنية تؤجل زفافها وأخرى تخضع لجلسة تصوير بـ&#34;الكمامة&#34;

شاهد: الفنانون وكورونا.. مغنية تؤجل زفافها وأخرى تخضع لجلسة تصوير بـ"الكمامة"

شاهد: ماغي بوغصن تعقم المقاعد في المطار والطائرة :&#34;الوسواس دبحي&#34;

شاهد: ماغي بوغصن تعقم المقاعد في المطار والطائرة :"الوسواس دبحي"

بعد نفيها المتكرر.. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها

بعد نفيها المتكرر.. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها

&#34;جوهرة&#34; تشتم مروجي شائعة زواجها وتصرح: &#34;اكره كل الرجال&#34;

"جوهرة" تشتم مروجي شائعة زواجها وتصرح: "اكره كل الرجال"

شاهد: &#34;مي سليم&#34; تثير الجدل بمقطع فيديو تظهر فيه كالرجال

شاهد: "مي سليم" تثير الجدل بمقطع فيديو تظهر فيه كالرجال

(توم هانكس) وزوجته ينضمان لقائمة المشاهير المصابين بكورونا

(توم هانكس) وزوجته ينضمان لقائمة المشاهير المصابين بكورونا

عربي

إصابة 13 شخصاً إثر تصادم قطارين في مصر

إصابة 13 شخصاً إثر تصادم قطارين في مصر

العراق تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

العراق تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

عاصفة (التنين) تضرب مصر وسقوط أول ضحية

عاصفة (التنين) تضرب مصر وسقوط أول ضحية

(كورونا) يحصد ضحية ثالثة في لبنان

(كورونا) يحصد ضحية ثالثة في لبنان