إصابة 13 شخصاً إثر تصادم قطارين في مصر

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 13 شخصاً بجروح مختلفة في منطقة روض الفرج في مصر، إثر تصادم قطارين قادمين من الصعيد، وفق ما ذكرت مصادر طبية.



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن الحادث أدى إلى وقوع 13 مصابا، حيث اصطدم قطار رقم 989 القادم من محافظة أسوان، بالقطار رقم 991 القادم من سوهاج، بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



ولم تكشف هيئة السكك الحديدية في مصر عن تفاصيل الحادث، حيث هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قد حذرت من تعرض البلاد لحالة عدم استقرار ‏شديدة في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 12 آذار/مارس حتى السبت الموافق 14 آذار/مارس حيث ‏تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تتساقط أمطار غزيرة.