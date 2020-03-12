الصين تتهم الجيش الأمريكي بجلب فيروس (كورونا) إلى ووهان

اتهمت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، الجيش الأمريكي، بجلب فيروس (كورونا) إلى الصين، وذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الحكومة تشاو لي جيان.





وقال لي جيان، وفق وكالة (رويترز): إن الجيش الأمريكي، ربما جلب فيروس (كورونا) إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضرراً بسبب التفشي.



ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على (تويتر) قال فيها: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان، تحلوا بالشفافية، أعلنوا بياناتكم، أمريكا مدينة لنا بتفسير".



رام الله - دنيا الوطن