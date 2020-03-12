فروانة: اتصال الأسير بأهله بات ضرورة ملحة



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه بالأمس تم اكتشاف سجانة في سجن "نيتسان" بإصابتها بالمرض المذكور، وأيضا تم عزل 19 أسيراً و15 سجاناً في (عسقلان) للاشتباه وكإجراء وقائي بعد اكتشاف أن طبيباً دخل السجن وتعامل مع الأسرى كان مصابا بـ (كورونا) و"الأمور مرشحة للارتفاع"..!



وشدد فروانة على أن ذلك يستدعي تدخل الصليب الأحمر للضغط على الاحتلال من أجل السماح للأسرى، كل الأسرى بإجراء مكالمات هاتفية مع عائلاتهم للاطمئنان.





وطالب الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية الضغط على الاحتلال لتوفير سبل الوقاية والحماية للأسرى.



رام الله - دنيا الوطنقال المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة: إن إدارة السجون قررت صباح اليوم عزل سجن "المسكوبية" بالقدس بالكامل بسبب إصابة أحد سجانيه بفيروس (كورونا).