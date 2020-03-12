مجدلاني يبحث مع "وافا" وقطر الخيرية و"الأعمال الإماراتية" التدخلات العاجلة بالقطاعات الاجتماعية







رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني مع مدير مكتب مؤسسة "وافا" الدولية للتنمية وبناء القدرات في فلسطين محيسن العطاونة، ومدير جمعية قطر الخيرية مكتب فلسطين حذيفة جلامنة، ومفوض عام هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية في فلسطين إبراهيم راشد، التعاون بمجال خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة، فيما يتعلق بالمراكز الايوائية التابعة لها وللجمعيات الخيرية.وأشار مجدلاني، خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الشركاء الاجتماعيين من أجل تلبية التدخلات العاجلة في العديد من القطاعات الاجتماعية التي تشرف عليها، وأن ما يهمنا سلامة النزلاء والمجتمع بشكل عام.ووضع وزير التنمية ممثلي المؤسسات الثلاثة بقائمة الاحتياجات المتعلقة بالأدوات الصحية، ومواد التعقيم، والمواد الغذائية الجافة، والطرود الصحية، ومواد التنظيف، خاصة وأن تلك المراكز يوجد بها نزلاء من فئة المسنين ومن ذوي الاعاقة والنساء المعنفات والاطفال الاحداث.من جابنهم، أكد مدراء المؤسسات على التجاوب والعمل مع تلك التدخلات، وعلى امكانيات تقديم المساعدات للوزارة.