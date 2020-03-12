سلطات الاحتلال تقرر إلغاء زيارات الأسرى رسمياً بسبب (كورونا)

أهالي أسرى

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت لجنة الصليب الأحمر الدولية اليوم، أن سلطات الاحتلال أبلغتهم رسميًا بإيقاف برنامج زيارات الأسرى في الضفة الغربية وقطاع غزة للأسبوع المقبل.



وحسب الصليب الأحمر، فإن هذا القرار جاء بسبب انتشار فيروس (كورونا)، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وكانت إدارة سجون الاحتلال عزلت 19 أسيرًا فلسطينيًا في سجن (عسقلان)، بعد اكتشاف إصابة طبيب إسرائيلي بالفايروس تواجد قبل أيام في السجن وتواصل مع مجموعة من الأسرى.



كما وفرض الاحتلال اليوم الخميس، عزلًا كاملًا على معتقل المسكوبية في القدس خشيةً من انتقال فيروس (كورونا).