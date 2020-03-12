إيران تطلب من صندوق النقد الدولي خمسة مليارات دولار لمكافحة كورونا

وكتب عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني على موقع إنستجرام إنه "طلب في خطاب موجه لمديرة صندوق النقد الدولي خمسة مليارات دولار من صندوق طوارئ أداة التمويل السريع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا".



وكانت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي أعلنت أن البلدان المتضررة من فيروس (كورونا) ستحصل على دعم عبر أداة التمويل السريع.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن بلده طلب من صندوق النقد الدولي تمويلاً طارئاً لمكافحة تفشي فيروس (كورونا) الذي تضررت منه إيران بشدة.وكتب ظريف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "طلب بنكنا المركزي استخدام هذه الآلية على الفور"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.