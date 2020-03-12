مدير "الصحة العالمية" يوجه مطالبة للعالم بشأن فايروس (كورونا)

فحص كورونا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس جميع الدول يوم الخميس، "بالإصرار والصمود" في المعركة مع وباء (كورونا).



وقال في كلمة أمام دبلوماسيين في جنيف، بعد يوم من توصيف (كورونا)، بأنه وباء، "وصفه بأنه وباء لا يعني أن تستسلم الدول، وفكرة تحول الدول من الاحتواء إلى تخفيف حدة الانتشار خاطئة وخطيرة"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



ومضى قائلا: إنه يتعين على كل الدول وهي تواصل استراتيجية الاحتواء أن "تحقق توازنا جيدا بين حماية الصحة والحيلولة دون حدوث ارتباك اقتصادي واجتماعي واحترام حقوق الانسان"، وذلك بحسب تصريحات أوردتها المنظمة.