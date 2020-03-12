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شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تصدر تنويهاً "مهماً" بشأن معاملات الاستيراد بظل حالة الطوارئ

"الاقتصاد" تصدر تنويهاً "مهماً" بشأن معاملات الاستيراد بظل حالة الطوارئ
معبر تجاري
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن تقديم معاملات الاستيراد عبر البريد الالكتروني ([email protected]) شريطة أن تكون الوثائق المرفقة موقعة من صاحب العلاقة أو من يفوضه رسمياً مع اثبات التفويض.

ويأتي ذلك تسهيلاً على المستوردين في الحصول على الخدمة لمن يتعذر وصوله إلى مقرات مديريات وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظات في ظل حالة الطوارئ الراهنة.

وبيّنت الوزارة أنه بإمكان المصدرين أيضا الذين يواجهون مشكلة في عمليات التصدير التواصل مع الادارة العامة للتجارة في الوزارة عبر البريد الالكتروني: ([email protected]) والتي ستقوم بدورها بمتابعة ومعالجة ذلك.

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