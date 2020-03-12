إسرائيل غاضبة من لافروف بسبب النخالة

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن رفضها للقاء مسؤولين روس بوفد من حركة الجهاد الإسلامي أمس، بوفد .



ووفق ما نقلت قناة (كان) فقد قالت: إن الخارجية الإسرائيلية احتجت للقيادة الروسية، على وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين؛ بشأن الاجتماع مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، والوفد المرافق له في وزارة الخارجية في موسكو أمس.



وكانت الجهاد الإسلامي، قالت في وقت سابق: إن زيارة النخالة لروسيا تأتي في ظل حرص الكل الوطني على بناء جبهة مقاومة للمشروع الصهيوني، وما بات يُعرف بـ"صفقة القرن".



وقال الناطق باسم الحركة، مصعب البريم: تركز الحديث عن الرؤى العامة والمشتركة لمواجهة ما تُسمى صفقة القرن، وأطماع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، اضافة إلى ملف المصالحة الفلسطينية وإدانة كل أشكال العدوان الإسرائيلي.