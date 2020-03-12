حماس: محاولات إسرائيل وأمريكا لن تفلح في تغيير هوية القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة حماس، أن إطلاق الخارجية الأمريكية وصف (مواطنين غير إسرائيليين) على الفلسطينيين سكان القدس، جريمة جديدة ترتكبها الإدارة الأمريكية بحق الشعب الفلسطيني.



وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": إن السلوك العدواني للخارجية الأمريكية هو جزء من الجريمة الكبرى المتمثلة بصفقة القرن التي تمثل رؤية ومصالح اليمين الصهيوني المتطرف.



وأشار قاسم إلى أن كل محاولات الاحتلال والإدارة الأمريكية لن تفلح في تغيير هوية مدينة القدس أو سكانها الأصليين من أبناء شعبنا، ولا تمسّكهم بمقدساتهم، ولن تستطيع قوة في الأرض تغيير حقائق التاريخ والواقع.



وأضاف: "شعبنا سيواصل نضاله حتى استرداد حقوقه وفي مقدمتها تحرير مدينة القدس برغم هذا العدوان الصهيوني الأمريكي المشترك".