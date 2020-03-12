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داخلية غزة تصدر تنويهًا حول عمل معبر رفح

داخلية غزة تصدر تنويهًا حول عمل معبر رفح
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، تنويهًا حول إعادة فتح معبر رفح اليوم الخميس.

وقالت داخلية غزة، في تصريح مقتضب اليوم الخميس: إن معبر رفح سيتم فتحه اليوم باتجاه الوصول فقط للمسافرين العالقين في الجانب المصري، ابتداء من بعد ظهر اليوم.

وكانت السلطات المصرية أبلغت إدارة المعابر بإغلاق المعبر اليوم الخميس بسبب الأحوال الجوية.

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