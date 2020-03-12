(أونروا) تقرر تعليق الدوام المدرسي لمدة أسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة (أونروا) تعليق الدوام طوال الأسبوع المقبل، في إطار الاجراءات الاحترازية لفيروس (كورونا).



وقال المستشار الإعلامي لوكالة الغوث الدولية عدنان أبوحسنة لـ"دنيا الوطن": تم تعليق الدوام المدرسي في كافة المرافق التعليمية التابعة لوكالة (أونروا) لمدة أسبوع وسيتم إعادة تقييم الوضع أسبوعيًا.



يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة أعلنت، تعليق الدوام في كافة مدارس محافظات القطاع السبت الماضي، وذلك كإجراء احترازي، على أن يتم اتخاذ قرار بالتمديد من عدمه يوم غد الجمعة.