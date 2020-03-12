عاصفة (التنين) تضرب مصر وسقوط أول ضحية

من طقس مصر اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أسفرت موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في مصر، بعد دخول (عاصفة التنين)، عن تحطم سيارات وغلق طرق، حيث اصطدمت سيارة بمظلة خشبية على كورنيش الإسكندرية، ما أدى إلى تحطمها، وانهيار المظلة.



ووفق صحيفة (الوطن) فقد تلقت قوات الأمن المصرية، إخطاراً بمصرع طفل (5 أعوام)، وإصابة شقيقه 3 أعوام، ووالدته 35 عاماً، جراء انهيار سقف منزلهم بقرية الكرنك.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، قد حذرت من تعرض البلاد لحالة عدم استقرار ‏شديدة في الأحوال الجوية اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 12 آذار/ مارس، حتى السبت الموافق 14 آذار/ مارس، حيث ‏تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تصل لحد العاصفة، كما تتساقط أمطار غزيرة.



وحذر خبراء الطقس من منخفض خطير، سيضرب 8 دول، يسمى بـ (منخفض التنين) أو (منخفض القرن)، سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.