ليلى غنام: مجلس طوارئ المحافظة المنعقد لمواجهة (كورونا) جاهز للتعامل مع المنخفض

ليلى غنام محافظ رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، اليوم الخميس، أن مجلس طوارئ المحافظة على جاهزية تامة؛ للتعامل مع أي طارئ قد ينتج عن المنخفض الجوي، المتوقع أن يضرب البلاد بصرف النظر عن قوته، مشيرة إلى أن المجلس بحالة انعقاد دائمة منذ اليوم الأول لإعلان حالة الطوارئ لمنع انتشار فيروس (كورونا).



وأهابت غنام في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بكافة المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، نتيجة الأحوال الجوية المتوقعة، والتعامل بشكل سليم مع المدفأة ومراعاة شروط السلامة العامة، محذرة السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات.



ودعت د.غنام إلى ضرورة الالتزام بحدود السرعة المسموحة، لعدم تعريض أنفسهم والركاب لأي مخاطر، خصوصاً مع محدودية مدى الرؤية.



وثمنت غنام، جهود كافة الشركاء، وخاصة الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، التي يترتب عليها جهود مضاعفة، وتقوم بأدوار متميزة؛ حفاظا على أمن وسلامة مواطنينا.