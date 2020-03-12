قوات القمع تقتحم أربعة أقسام في سجن (عوفر) بينها قسم الأسرى الأشبال

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد نادي الأسير، اليوم الخميس، أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت أربعة أقسام في سجن (عوفر) وهي: أقسام (14) و(19) و(20)، بالإضافة إلى قسم الأسرى الأشبال، وهو قسم (13).



ولفت نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى أن الوحدات، التي اقتحمت الأقسام، هي الوحدات المُسماة "باليّماز، ودرور"، علماً أن عدد الأسرى في الأقسام التي تعرضت للاقتحام قرابة (280) أسيراً.