شاهد: مستشفى ميداني بـ (معبر رفح) لمواجهة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنبدأت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الخميس، تجهيز مستشفى ميداني في (معبر رفح البري)، ضمن إجراءاتها الاحترازية للتعامل مع فيروس (كورونا).وأكد مدير دائرة الطب الوقائي في صحة غزة، مجدي ضهير، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) أن المستشفى الميداني، سيكون بسعة (30) سريراً للحالات العادية، ومن (6- 8) أسرة للعناية المركزة، متوقعًا الانتهاء من أعمال المستشفى، وافتتاحه مع بداية الأسبوع المقبل.وأوضح ضهير، أنه تم تشكيل خمس لجان فرعية، في المناطق الصحية للرعاية الأولية، التابعة للجنة المركزية، يتم من خلالها التحقق من سلامة الإجراءات اللازمة، وتنفيذ السياسات العامة، ورفع التقارير الدورية.وأشار إلى أن الطواقم الطبية، تعمل على مدار الساعة حفاظًا على صحة المواطنين، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الطبية لجميع العائدين إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح البري)، وإرشادهم إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي الاحترازي لمدة 14 يومًا، واتباع الإرشادات الصحية الوقائية، ومن يخالف سيقع تحت طائلة المسؤولية.