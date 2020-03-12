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الصفدي: تعزيز المناعة والنظافة الشخصية محور أساسي لمواجهة فيروس (كورونا)

الصفدي: تعزيز المناعة والنظافة الشخصية محور أساسي لمواجهة فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. بدر الصفدي، نائب مدير دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة، أن الدائرة تسعى بشكل متواصل لتوعية المجتمع حول فيروس (كورونا) من خلال اللقاءات التثقيفية، وتوزيع المواد المطبوعة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، من أجل تغيير سلوكيات الأفراد الصحية، وتعزيز طرق الوقاية من فيروس (كورونا).

وبين أن فرق التثقيف الصحي، تعمل على مدار الساعة؛ لتوعية المواطنين، حيث تم عقد العديد من اللقاءات التثقيفية التوعوية لمختلف فئات المجتمع، واستهدفت نحو (3500) مواطن.

كما أشار إلى أنه تم طباعة نحو 22 ألف مطوية تثقيفية و2000 يافطة ورقية، وتوزيعهم على وزارتي التربية والتعليم والأوقاف والخدمات الطبية، ومعبر رفح، ومؤسسات المجتمع المحلي، ووكالة الغوث (أونروا).

وقال: إن تعزيز الصحة والمناعة القوية لدى الأفراد من المحاور الأساسية للتصدي للفيروس من خلال التغذية الجيدة، والاهتمام بالنشاط الرياضي والنظافة، والناحية النفسية، واتباع الإرشادات الوقائية.

وعن طرق انتشار الفيروس، أضاف أنه "يمكن أن ينتشر عن طريق الأيدي والأسطح الملوثة بالعدوى، والتي يجرى لمسها بشكل متكرر، والمخالطة اللصيقة بشخص لديه أعراض تنفسية حادة، أو نزلة برد أو أنفلونزا، بالإضافة إلى التعامل غير الآمن مع الحيوانات".

وأوضح الصفدي أن من أهم طرق الوقاية هي الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس، والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، غسل اليدين جيداً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، تعقيم اليدين والأسطح، وتجنب الأماكن المزدحمة.

ونوه إلى أن وزارة الصحة، خصصت الرقم (103) المجاني المباشر للاستفسار والاستشارات الصحية والإبلاغ عن أي تطورات صحية بين العائدين إلى قطاع غزة في مقر إقامتهم، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين، والصحة العامة للمجتمع.

وتجدد وزارة الصحة، تأكيدها على خلو قطاع غزة من المرض حتى الآن.

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