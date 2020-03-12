وزارة الاقتصاد: المنشآت الصناعية خارج بيت لحم مستمرة بعملها وفق تدابير صحية

مقر وزارة الاقتصاد الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس: إن المنشآت الصناعية خارج مدينة بيت لحم، تعمل كالمعتاد، وفق تدابير صحية صارمة، كما أن عملية توريد وإدخال المواد التموينية والسلع والمستلزمات الطبية، تسير إلى مدينة بيت لحم بشكلها الطبيعي، تبعاً لتعليمات وتوجهات لجنة الطوارئ العليا، التي يترأسها محافظ بيت لحم.



ولفتت الوزارة في بيانها، الذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إلى أن أسعار السلع مستقرة، وأن المخزون التمويني متوفر لأشهر، وتعاملت مديرية الوزارة بمحافظة بيت لحم، مع عدد من الشكاوى، أغلبها في مجال المعقمات؛ لافتة إلى تدبيرها التي اتخذتها في مجال ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني في كافة المحافظات، والحفاظ على استقرار أسعار السلع، خاصة الأساسية منها عبر غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة.