الصحة تتخذ إجراءات احترازية داخل العيادات النهارية لمرضى الأورام

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رام الله - دنيا الوطن

وضعت وزارة الصحة، عدة إجراءات وسياسات احترازية؛للمحافظة على سلامة المرضى من انتشار وباء (كورونا)، والحد من انتشار العدوى داخل العيادات النهارية لمرضى الأورام، والذين صنفوا هذه الحالات ذات المناعة الضعيفة، وللحد من مخاطر انتقال العدوى بين المرضى، عند قدوم حالات مرضية تعاني من الإصابة بأمراض تنفسية.



وأوضح د. رامى العبادلة مدير مكافحة العدوى بالادارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، أن أهم تلك الإجراءات تعريف مرض فيروس( كورونا) وطرق الوقاية منه لمرضى الأورام، وشرح مخاطر الفيروس للمرضى، وتدريبهم على طرق غسل وتطهير الأيدي، وعلى النظافة الشخصية.



ولفت إلى منح المرضى كمامات طبية جراحية، لارتدائها أثناء التنقل من وإلى قسم العيادة النهارية للأورام، وتوفير غرف خاصة في العيادة النهارية للمرضى، الذين يعانون من أعراض التهابات تنفسية.



وقال: إنه تم تفعيل الفرز التنفسي للحالات المترددة على العيادات النهارية للأورام، وذلك من خلال وضع مكتب عند مدخل العيادات النهارية، وحكيم مدرب، يستطيع فرز الحالات التي تعاني من أعراض التهابات الجهاز التنفسي مثل أعراض الانفلونزا.



ونوه إلى أنه في حال كانت المسافة الفاصلة بين المكتب والمريض أكثر من متر فلا داعي لارتداء أي واقيات شخصية من قبل الحكيم المشرف على عملية الفرز، أما إذا كانت المسافة أقل من متر فيجب عليه ارتداء كمامة جراحية.



ودعا المسؤول عن الفرز عند ملاحظته لأي مريض يعاني من أعراض تشبه أعراض الانفلونزا، إعطاء المريض كمامة جراحية، وتوجيهه إلى المكان المخصص لانتظار مثل هذه الحالات، ويتم استدعاء المريض من مكان الانتظار المخصص الى غرف الكشف المخصصة.



إلى جانب ذلك، الكشف والتعامل مع الحالات التي تظهر عليها أعراض التهابات تنفسية تشبه الانفلونزا، مشدداً على الطبيب والممرض الذين يتعاملون مع هذه الحالات، ارتداء كفات طبية، مريول طبي، كمامة طبية جراحية، و(نظارة طبية وواقٍ للعينين) وخلع الكفات الطبية بسلة المهملات داخل غرفة الكشف، وتطهير الأيدي بالمطهر الكحولي قبل مغادرة المكان.



وعرّف مدير مكافحة العدوى الحالات المشتبه بها باصابتهم بالانفلونزا أو بفيروس (كورونا) الحرارة مرتفعة أكثر من 38 درجة مصاحبة لثلاثة أعراض وهي: سعال جاف (كحة جافة)، وحالات تعاني من صعوبة في التنفس وآلام في الصدر، وآلام في المفاصل والعضلات، وصداع شديد، وإسهال أو قيء، واحتقان في الحلق، موضحاً أنه يتم معاينة الحالة من قبل استشاري الأورام، والتأكد من الأعراض الظاهرة على المريض.