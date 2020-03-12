شؤون فلسطينية

الصحة تتخذ إجراءات احترازية داخل العيادات النهارية لمرضى الأورام

الصحة تتخذ إجراءات احترازية داخل العيادات النهارية لمرضى الأورام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وضعت وزارة الصحة، عدة إجراءات وسياسات احترازية؛للمحافظة على سلامة المرضى من انتشار وباء (كورونا)، والحد من انتشار العدوى داخل العيادات النهارية لمرضى الأورام، والذين صنفوا هذه الحالات ذات المناعة الضعيفة، وللحد من مخاطر انتقال العدوى بين المرضى، عند قدوم حالات مرضية تعاني من الإصابة بأمراض تنفسية.

وأوضح د. رامى العبادلة مدير مكافحة العدوى بالادارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، أن أهم تلك الإجراءات تعريف مرض فيروس( كورونا) وطرق الوقاية منه لمرضى الأورام، وشرح مخاطر الفيروس للمرضى، وتدريبهم على طرق غسل وتطهير الأيدي، وعلى النظافة الشخصية.

ولفت إلى منح المرضى كمامات طبية جراحية، لارتدائها أثناء التنقل من وإلى قسم العيادة النهارية للأورام، وتوفير غرف خاصة في العيادة النهارية للمرضى، الذين يعانون من أعراض التهابات تنفسية.

وقال: إنه تم تفعيل الفرز التنفسي للحالات المترددة على العيادات النهارية للأورام، وذلك من خلال وضع مكتب عند مدخل العيادات النهارية، وحكيم مدرب، يستطيع فرز الحالات التي تعاني من أعراض التهابات الجهاز التنفسي مثل أعراض الانفلونزا.

ونوه إلى أنه في حال كانت المسافة الفاصلة بين المكتب والمريض أكثر من متر فلا داعي لارتداء أي واقيات شخصية من قبل الحكيم المشرف على عملية الفرز، أما إذا كانت المسافة أقل من متر فيجب عليه ارتداء كمامة جراحية.

ودعا المسؤول عن الفرز عند ملاحظته لأي مريض يعاني من أعراض تشبه أعراض الانفلونزا، إعطاء المريض كمامة جراحية، وتوجيهه إلى المكان المخصص لانتظار مثل هذه الحالات، ويتم استدعاء المريض من مكان الانتظار المخصص الى غرف الكشف المخصصة.

إلى جانب ذلك، الكشف والتعامل مع الحالات التي تظهر عليها أعراض التهابات تنفسية تشبه الانفلونزا، مشدداً على الطبيب والممرض الذين يتعاملون مع هذه الحالات، ارتداء كفات طبية، مريول طبي، كمامة طبية جراحية، و(نظارة طبية وواقٍ للعينين) وخلع الكفات الطبية بسلة المهملات داخل غرفة الكشف، وتطهير الأيدي بالمطهر الكحولي قبل مغادرة المكان.

وعرّف مدير مكافحة العدوى الحالات المشتبه بها باصابتهم بالانفلونزا أو بفيروس (كورونا) الحرارة مرتفعة أكثر من 38 درجة مصاحبة لثلاثة أعراض وهي: سعال جاف (كحة جافة)، وحالات تعاني من صعوبة في التنفس وآلام في الصدر، وآلام في المفاصل والعضلات، وصداع شديد، وإسهال أو قيء، واحتقان في الحلق، موضحاً أنه يتم معاينة الحالة من قبل استشاري الأورام، والتأكد من الأعراض الظاهرة على المريض.

أخبار ذات صلة

وزارة الاقتصاد: المنشآت الصناعية خارج بيت لحم مستمرة بعملها وفق تدابير صحية

وزارة الاقتصاد: المنشآت الصناعية خارج بيت لحم مستمرة بعملها وفق تدابير صحية

براك: الفساد آفة عابرة للحدود وتتطلب منا اتخاذ تدابير وقائية لمحاصرة انتشارها

براك: الفساد آفة عابرة للحدود وتتطلب منا اتخاذ تدابير وقائية لمحاصرة انتشارها

قرارات جديدة من وزارة الأوقاف حول خطبة الجمعة في ظل (كورونا)

قرارات جديدة من وزارة الأوقاف حول خطبة الجمعة في ظل (كورونا)

مجلس الإفتاء يدعو للالتزام بتعليمات الجهات المختصة ويُحذّر من نشر الشائعات

مجلس الإفتاء يدعو للالتزام بتعليمات الجهات المختصة ويُحذّر من نشر الشائعات

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الأشغال تُعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي المقبل

الأشغال تُعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي المقبل

تيسير خالد: الخارجية الأمريكية تُشجع حكومة الاحتلال على مواصلة سياسة التطهير العرقي

تيسير خالد: الخارجية الأمريكية تُشجع حكومة الاحتلال على مواصلة سياسة التطهير العرقي

شبح (كورونا) يُلقي بظلاله على أسعار البضائع الصينية بغزة.. فإلى أين يتجه الاستيراد؟

شبح (كورونا) يُلقي بظلاله على أسعار البضائع الصينية بغزة.. فإلى أين يتجه الاستيراد؟

التعليقات

الدنيا حكايات

جزمة بني بأبيض

جزمة بني بأبيض

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد: المنشآت الصناعية خارج بيت لحم مستمرة بعملها وفق تدابير صحية

وزارة الاقتصاد: المنشآت الصناعية خارج بيت لحم مستمرة بعملها وفق تدابير صحية

براك: الفساد آفة عابرة للحدود وتتطلب منا اتخاذ تدابير وقائية لمحاصرة انتشارها

براك: الفساد آفة عابرة للحدود وتتطلب منا اتخاذ تدابير وقائية لمحاصرة انتشارها

مجلس الإفتاء يدعو للالتزام بتعليمات الجهات المختصة ويُحذّر من نشر الشائعات

مجلس الإفتاء يدعو للالتزام بتعليمات الجهات المختصة ويُحذّر من نشر الشائعات

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الأشغال تُعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي المقبل

الأشغال تُعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي المقبل

تيسير خالد: الخارجية الأمريكية تُشجع حكومة الاحتلال على مواصلة سياسة التطهير العرقي

تيسير خالد: الخارجية الأمريكية تُشجع حكومة الاحتلال على مواصلة سياسة التطهير العرقي

الاحتلال يقتحم ترقوميا ودير سامت في الخليل

الاحتلال يقتحم ترقوميا ودير سامت في الخليل

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

منوعات

شاهد: لجين عضاضة في أول ظهور بعد شفائها من فيروس كورونا

شاهد: لجين عضاضة في أول ظهور بعد شفائها من فيروس كورونا

شاهد: مسلسل &#34;العودة&#34; يربك السعوديين.. ما علاقة المدارس وكورونا؟

شاهد: مسلسل "العودة" يربك السعوديين.. ما علاقة المدارس وكورونا؟

صور: سلاف فواخرجي تفاجئ الجمهور بشكلها الجديد

صور: سلاف فواخرجي تفاجئ الجمهور بشكلها الجديد

متابعين نوال الزغبي يحرجونها: &#34;لو تزوجتي وائل كفوري شو راح ياكل&#34;

متابعين نوال الزغبي يحرجونها: "لو تزوجتي وائل كفوري شو راح ياكل"

شاهد: الفنانون وكورونا.. مغنية تؤجل زفافها وأخرى تخضع لجلسة تصوير بـ&#34;الكمامة&#34;

شاهد: الفنانون وكورونا.. مغنية تؤجل زفافها وأخرى تخضع لجلسة تصوير بـ"الكمامة"

شاهد: ماغي بوغصن تعقم المقاعد في المطار والطائرة :&#34;الوسواس دبحي&#34;

شاهد: ماغي بوغصن تعقم المقاعد في المطار والطائرة :"الوسواس دبحي"

بعد نفيها المتكرر.. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها

بعد نفيها المتكرر.. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها

&#34;جوهرة&#34; تشتم مروجي شائعة زواجها وتصرح: &#34;اكره كل الرجال&#34;

"جوهرة" تشتم مروجي شائعة زواجها وتصرح: "اكره كل الرجال"

شاهد: &#34;مي سليم&#34; تثير الجدل بمقطع فيديو تظهر فيه كالرجال

شاهد: "مي سليم" تثير الجدل بمقطع فيديو تظهر فيه كالرجال

(توم هانكس) وزوجته ينضمان لقائمة المشاهير المصابين بكورونا

(توم هانكس) وزوجته ينضمان لقائمة المشاهير المصابين بكورونا

عربي

(كورونا) يحصد ضحية ثالثة في لبنان

(كورونا) يحصد ضحية ثالثة في لبنان

أول وفاة بفيروس (كورونا) في الجزائر

أول وفاة بفيروس (كورونا) في الجزائر

(رويترز) تُحذّر: مخيمات سوريا قابلة للانفجار بسبب (كورونا)

(رويترز) تُحذّر: مخيمات سوريا قابلة للانفجار بسبب (كورونا)

شاهد: مقتل أمريكيين وبريطاني بهجوم صاروخي في العراق

شاهد: مقتل أمريكيين وبريطاني بهجوم صاروخي في العراق