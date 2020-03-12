قرارات جديدة من وزارة الأوقاف حول خطبة الجمعة في ظل (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله، اليوم الخميس، تعميماً مهماً بخصوص فيروس (كورونا) المستجد، دعت فيه الى تقليل وقت الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق لصلاة الفجر، و5 دقائق لباقي الصلوات.وشمل التعميم الصادر عن الأوقاف، والذي وصل "دنيا الوطن" التأكيد على الخطباء بأن لا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة، إضافة لوقف درس الجمعة باستثناء الدروس الخاصة بفيروس (كوفيد- 19)، ( كورونا) وعدم استخدام ثلاجات المياه الموجودة في المساجد.وحثت المصلين على إحضار سجادة صلاة خاصة بهم في كل وقت صلاة، والاستمرار في تعقيم المساجد ودورات المياه، وعدم السماح لأي جماعات بالمبيت في المساجدوقالت الأوقاف: إن كل من يعاني من الرشح والسعال وارتفاع الحرارة وضيق التنفس أو أي أعراض أخرى لمرض (كورونا) عدم الحضور لصلاة الجمعة والجماعة، وعدم الاختلاط بغيرهم.كما دعت للاستمرار في تعطيل الدراسة في مراكز التحفيظ والتجويد، وكذلك الدروس الوعظية، وضرورة الالتزام بكل ما تتخذه الحكومة من تدابير للحفاظ على حياة الناس من فيروس (كورونا) وكذلك كل ما يصدر عن جهات الاختصاص.وختمت الأوقاف بيانها: نوجه دعوة لأولياء الأمور للاهتمام بأبنائهم، والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم، وعن مديريات التربية، والاستفادة من الدروس الإلكترونية، حفاظا على العملية التعليمية.