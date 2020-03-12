شؤون فلسطينية

مجلس الإفتاء يدعو للالتزام بتعليمات الجهات المختصة ويُحذّر من نشر الشائعات

مجلس الإفتاء يدعو للالتزام بتعليمات الجهات المختصة ويُحذّر من نشر الشائعات
جانب من اجتماع المجلس
رام الله - دنيا الوطن
حذّر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، من قيام بعض الجاهلين، بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة عن فيروس (كورونا) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يثير الخوف والهلع والبلبلة في المجتمع، واعتبر المجلس التعاطي مع هذه الشائعات أو نقلها، حراماً شرعاً.

من جانب آخر؛ أهاب المجلس، في تصريح وصل "دنيا الوطن" بالتجار عدم احتكار السلع والمواد الغذائية الأساسية والدوائية والعلاجية، وعدم بيعها بأسعار مرتفعة، واعتبر المجلس هذا الاحتكار ورفع الأسعار من المحرمات شرعاً، ودعا المجلس التجار إلى ضرورة التكاتف مع المواطنين والفقراء والمساكين، وعدم استغلال حاجتهم، لتحقيق مكاسب دنيوية، كما طالب الجهات المعنية بمراقبة السوق.

من جانب آخر؛ أشاد المجلس بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، التي تماشت مع تعاليم ديننا الحنيف، بحفظ الضرورات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، ودعا المواطنين إلى الالتزام بها، وتطبيقها حرصاً على سلامتهم.

وفي سياق آخر، أشاد المجلس بالمواطنين في قرية بيتا، والمناطق الفلسطينية جميعها، الذين يقفون سداً منيعاً ضد محاولات المستوطنين المتطرفين السيطرة على أراضيهم، وخاصة جبل العرمة قرب بيتا، مقدماً تعازيه الحارة لذوي الشهيد الطفل محمد عبد الكريم حمايل، الذي ارتقى متأثراً بجراحه، سائلاً الله العلي القدير، أن يسكنه فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء.

جاء ذلك، في جلسة مجلس الإفتاء الأعلى (183) برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وحضور أصحاب الفضيلة المفتين وأعضاء المجلس في مختلف المحافظات الوطن، والذي ناقش العديد من المسائل الفقهية المعروضة على المجلس.

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